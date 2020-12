USA, muore in carcere il serial killer più prolifico di sempre: ha confessato 93 omicidi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è spento a 80 anni nel carcere in cui stava scontando gli ergastoli per i 93 omicidi confessati. Per l’FBI è il serial killer più prolifico degli Stati Uniti. Samuel Little, questo il nome di quello che, secondo l’FBI è stato il serial killer con più omicidi all’attivo della storia americana. E’ morto oggi 30 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è spento a 80 anni nelin cui stava scontando gli ergastoli per i 93confessati. Per l’FBI è ilpiùdegli Stati Uniti. Samuel Little, questo il nome di quello che, secondo l’FBI è stato ilcon piùall’attivo della storia americana. E’ morto oggi 30 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

