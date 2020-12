Napoli, folla in strada a via Toledo nonostante la zona rossa (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nonostante la zona rossa disposta da oggi su tutto il territorio nazionale a Napoli c’è chi non rinuncia all’ultima passeggiata del anno. Lo denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate tramite un VIDEO, girato intorno alle 13 di oggi dall’interno dell’ambulanza, per testimoniare le persone in giro nella centralissima via Toledo. “Naturalmente tutte queste persone – spiegano dall’associazione – stanno facendo attività fisica o comprando beni di prima necessità…….è palese. Noi intanto continuano ad andare al domicilio di pazienti COVID.Tranquilli continuiamo a lavorare per voi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoladisposta da oggi su tutto il territorio nazionale ac’è chi non rinuncia all’ultima passeggiata del anno. Lo denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate tramite un, girato intorno alle 13 di oggi dall’interno dell’ambulanza, per testimoniare le persone in giro nella centralissima via. “Naturalmente tutte queste persone – spiegano dall’associazione – stanno facendo attività fisica o comprando beni di prima necessità…….è palese. Noi intanto continuano ad andare al domicilio di pazienti COVID.Tranquilli continuiamo a lavorare per voi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

