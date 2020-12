**Mattarella: 'scienza arma più forte contro ignoranza e pregiudizi'** (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic.?(Adnkronos) - "La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic.?(Adnkronos) - "Laci offre l'più, prevalendo su". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

peppeprovenzano : Fiducia nella scienza, riduzione dei divari, istituzioni credibili, capacità di lavorare insieme in Italia e in Eur… - AleAntinelli : La scienza prevalga su ignoranza e pregiudizio. #VaccinoAntiCovid #Mattarella - danieleviotti : La scienza ci offre l’arma più forte #Mattarella - antonluca_cuoco : “Mai un vaccino realizzato in così poco. Mai l’Unione Europea si è assunta un compito così rilevante per i propri c… - chiarandreella : RT @f_ronchetti: La scienza è la nostra arma più forte. #Mattarella #addio2020 -