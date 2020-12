Mattarella: ‘2021 sia anno sconfitta virus e primo della ripresa’ (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un anno in cui ciascuno di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, spesso da sconosciuti. Da persone che hanno posto la stessa loro vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e operatori sanitari”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il 2021 deve essere l’dele ilripresa. Unin cui ciascuno di noi è chiamato anche all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, spesso da sconosciuti. Da persone che hposto la stessa loro vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e operatori sanitari”. Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, nel messaggio di fine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Il penultimo messaggio del settennato di Sergio Mattarella sarà anche quello più drammatico e per certi versi solen… - babvis : RT @Corriere: Il discorso in diretta di Mattarella: «Vaccinarsi è un dovere. Il 2021 sarà l’anno dell... - Failbetter6 : RT @Fornaro62: Grazie Presidente per averci ricordato che non esistono facili scorciatoie. La ripartenza dell’Italia nel 2021 dovrà fondars… - Dr_Who : RT @Adnkronos: #Mattarella: '2021 deve essere primo anno della ripresa' - chiaraforante : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – Il discorso del capo dello Stato: «Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere» -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ‘2021 Mattarella: 'ripartenza al centro ultimo anno mio mandato' Affaritaliani.it