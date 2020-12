Ma guardati bene Dayane Mello squalificata? La frase disastrosa intercettata al Grande Fratello Vip

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ossessione diper la forma fisica potrebbe costargli la squalifica alVip. La modella brasiliana, molto contestata nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo aver criticato con poco tatto l'amica (ex?) Adua Del Vesco perché sorpresa a mangiare uova e bacon alle 3 di notte (la Del Vesco aveva confessato problemi di bulimia), è al centro delle polemiche per alcune frasi rivolte all'attore Mario Ermito, tra gli ultimi concorrenti entrati in gara. "Mario te l'ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione". Parole amichevoli, forse, che però i telespettatori sui social hanno additato a perfetto esempio di body shaming. Un'accusa grave che ha fatto chiedere a molti la sua eliminazione ...

