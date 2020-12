Disney Plus: la classifica dei contenuti originali del 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Su Disney Plus sono presenti film e serie di vario tipo: dai grandi classici fino a nuovi contenuti realizzati apposta per la piattaforma streaming. Vogliamo analizzare proprio questi contenuti originali e farne una classifica secondo i voti di Imdb e Rotten Tomatoes. Disney Plus è arrivato in Italia nel 2020, ma alcuni contenuti avevano già debuttato in altri paesi nel 2019. Quindi, riguardo alla nostra classifica: includiamo tutti i prodotti originali o scegliamo solo quelli del 2020? Per coerenza con il tema della classifica, scegliamo solamente i prodotti lanciati nel 2020, ma prima scopriamo i primi posti del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Susono presenti film e serie di vario tipo: dai grandi classici fino a nuovirealizzati apposta per la piattaforma streaming. Vogliamo analizzare proprio questie farne unasecondo i voti di Imdb e Rotten Tomatoes.è arrivato in Italia nel, ma alcuniavevano già debuttato in altri paesi nel 2019. Quindi, riguardo alla nostra: includiamo tutti i prodottio scegliamo solo quelli del? Per coerenza con il tema della, scegliamo solamente i prodotti lanciati nel, ma prima scopriamo i primi posti del ...

Asabob20 : Oggi voglio festeggiare Natale con la mia famiglia e non c'è niente di meglio che farlo vedendo #SOUL il nuovo film… - tvblogit : Disney+: le nuove serie tv in uscita a Gennaio - 2centesimi : @poilofaccio Grazie. Ora tergiverserò, le attacco Disney plus - SerieTvserie : Disney+: le nuove serie tv in uscita a Gennaio - nextojortini : RT @protectnali: “violetta” è la serie latino americana più vista su disney plus nel 2020 giusto per ricordare chi comanda anche dopo 8 ann… -