Capodanno, l’appello del governatore De Luca: “Non sparate fuochi d’artificio” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca ha fatto ai cittadini una richiesta ben precisa riguardo la notte di Capodanno. Vincenzo De Luca (Facebook)Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, ha rivolto ai suoi concittadini un appello ben preciso, circa l’atteggiamento da tenere alla mezzanotte, che sancirà l’inizio del nuovo anno. Una indicazione che riguarda l’utilizzo, spesso sfrenato dei fuochi d’artificio, botti, e quant’altro. Una tradizione, che ogni anno fa sentire sempre di più il peso dello sforzo economico per poter acquistare tali merci e soprattutto, toppo spesso provoca danni irreparabili agli arti. Senza contare le vittime, di chi a Capodanno, a volte, ha pensato bene di sparare con pistole di ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildella regione Campania, Vincenzo Deha fatto ai cittadini una richiesta ben precisa riguardo la notte di. Vincenzo De(Facebook)Vincenzo Dedella regione Campania, ha rivolto ai suoi concittadini un appello ben preciso, circa l’atteggiamento da tenere alla mezzanotte, che sancirà l’inizio del nuovo anno. Una indicazione che riguarda l’utilizzo, spesso sfrenato dei, botti, e quant’altro. Una tradizione, che ogni anno fa sentire sempre di più il peso dello sforzo economico per poter acquistare tali merci e soprattutto, toppo spesso provoca danni irreparabili agli arti. Senza contare le vittime, di chi a, a volte, ha pensato bene di sparare con pistole di ...

big_fat_cat : RT @SardegnaG: Ribadiamo l'appello.. Evitiamo i #botti almeno per quest'anno! Per gli animali e anche per noi, che gli ospedali hanno cose… - Frances55033384 : RT @B16Antonella: 'Soldi per i botti? Comprate scatolette per cani e gatti meno fortunati'. L'appello di Enzo Salvi - lordvoldemort70 : RT @SardegnaG: Ribadiamo l'appello.. Evitiamo i #botti almeno per quest'anno! Per gli animali e anche per noi, che gli ospedali hanno cose… - giannicuomo : RT @mattinodinapoli: Capodanno, l'appello di De Luca ai campani: «Non sparate fuochi d'artificio» - ariele0916 : RT @SardegnaG: Ribadiamo l'appello.. Evitiamo i #botti almeno per quest'anno! Per gli animali e anche per noi, che gli ospedali hanno cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno l’appello Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie