Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Mattarella ha saputo esprimere nel modo più alto il comune sentire degli italiani al termine di un anno difficile. Siamo in perfetta sintonia con ogni parola del capo dello Stato'. Lo dice Silvio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'ha saputo esprimere nel modo più alto il comune sentire degli italiani al termine di un anno difficile. Siamo incondel capo dello Stato'. Lo dice Silvio ...

MediasetTgcom24 : Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella #berlusconi - allebrande : Davvero Berlusconi la prossima volta chiamami l’organizziamo meglio questo capodanno - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella #berlusconi - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella #berlusconi - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella #berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Berlusconi Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella TGCOM Capodanno, Berlusconi: in perfetta sintonia con ogni parola di Mattarella

"Mattarella ha saputo esprimere nel modo più alto il comune sentire degli italiani al termine di un anno difficile. Siamo in perfetta sintonia con ogni parola del capo dello Stato". Lo dice Silvio Ber ...

Tra Francesca Pascale e Paola Turci è già finita: i motivi della separazione

Francesca Pascale l'ex di Berlusconi passerà il Capodanno da sola, la storia d'amore con Paola Turci è finita: i motivi della separazione ...

"Mattarella ha saputo esprimere nel modo più alto il comune sentire degli italiani al termine di un anno difficile. Siamo in perfetta sintonia con ogni parola del capo dello Stato". Lo dice Silvio Ber ...Francesca Pascale l'ex di Berlusconi passerà il Capodanno da sola, la storia d'amore con Paola Turci è finita: i motivi della separazione ...