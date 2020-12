Campania, 1.554 positivi. Cala il tasso all’8,1% ma aumentano le terapie intensive (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.554, di cui 1.470 asintomatici e 84 con sintomi, a fronte di 19.003 tamponi processati (tasso di positività all’8,1%). Si registrano 32 deceduti, di cui 10 morti negli ultimi due giorni e 22 morti in precedenza ma registrati ieri. Guariscono 1.878 persone. La situazione posti letto: 113 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.325 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.554, di cui 1.470 asintomatici e 84 con sintomi, a fronte di 19.003 tamponi processati (dità,1%). Si registrano 32 deceduti, di cui 10 morti negli ultimi due giorni e 22 morti in precedenza ma registrati ieri. Guariscono 1.878 persone. La situazione posti letto: 113 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.325 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista.

