Brexit, accordo tra Spagna e Regno Unito su Gibilterra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Madrid, 31 dic. (Adnkronos) - Spagna e Regno Unito hanno raggiunto un accordo di principio che consente il mantenimento dei liberi movimenti fra Gibilterra e la Spagna anche dopo la Brexit, ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo. L'intesa dovrà essere approvata dall'Unione europea.

