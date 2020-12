Asl Napoli 1, Verdoliva: Covid, dal 7 gennaio le vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare, 400 mila in primavera (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Chi non accetta il vaccino ignora gli aspetti importanti, bisogna lavorare sull’informazione e sulla comunicazione”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Su una nuova centralità della medicina territoriale Verdoliva ha sottolineato: “Ho sempre dato molta importanza alla prevenzione. Il Covid ha spento questo percorso ma sono certo che il 2021 sarà migliore perché raccoglieremo il grande lavoro fatto, a partire dall’esperienza della pandemia e lo dedicheremo alla prevenzione e alle cure domiciliari”. Sui vaccini il dirigente ha spiegato: “Ci sono le schegge impazzite che immettono il dubbio nelle persone. Bisogna dare spazio a tutte le voci ma a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Chi non accetta il vaccino ignora gli aspetti importanti, bisogna lavorare sull’informazione e sulla comunicazione”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Asl1 Cirointervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Su una nuova centralità della medicina territorialeha sottolineato: “Ho sempre dato molta importanzaprevenzione. Ilha spento questo percorso ma sono certo che il 2021 sarà migliore perché raccoglieremo il grande lavoro fatto, a partire dall’esperienza della pandemia e lo dedicheremoprevenzione e alle cure domiciliari”. Sui vaccini il dirigente ha spiegato: “Ci sono le schegge impazzite che immettono il dubbio nelle persone. Bisogna dare spazio a tutte le voci ma a ...

