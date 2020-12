Zaniolo sulla ex fidanzata Sara 'E' incinta ma amore finito' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità" ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore della Roma, oggi impegnato con la modella e attrice Madalina ... Leggi su corrieredicomo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità" ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore della Roma, oggi impegnato con la modella e attrice Madalina ...

massimodp1970 : #Zaniolo quanto aveva ragione Franco Sensi sulla stampa, romana e non - MTibete : @cippiriddu No dai Marco. Se guardiamo il lato calcistico ci abbiamo stra perso, se guardiamo il lato vita privata… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Zaniolo sulla ex fidanzata Sara 'E' incinta ma amore finito' Il calciatore: 'Mi assumerò da padre ogni responsabilità' - fisco24_info : Zaniolo sulla ex fidanzata Sara 'E' incinta ma amore finito': Il calciatore: 'Mi assumerò da padre ogni responsabil… - VivInterNews : RT @talebanikov: Poi quando avete voglia, con calma, magari anche dopo capodanno, chiedete scusa a Don Fabio Capello sulla faccenda Zaniolo. -