Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 16 | 10

Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Auspico che il 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possono ripartire con una didattica integrata mista almeno al 50% in presenza senza mettere a rischio le comunità scolastiche l'ha detto il premier Giuseppe Conte spiegando che per decongestionare i flussi attorno alla scuola anche per il trasporto pubblico locale bisognerà attuare una logica di massima flessibilità le prefetture hanno avuto il compito di coordinare soluzioni flessibili da valutare paese per paese per scuola città disponibilità concludi con te a differenziare gli orari di ingresso anche negli uffici pubblici almeno 5 anticorpi monoclonali saranno disponibili nel primo trimestre 2021 l'ha detto il direttore scientifico della Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito spiegando che serviranno ...

