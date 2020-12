Traffico Roma del 30-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sono aumentati in queste ore gli spostamenti sulle principali strade diin questa che è l’ultima giornata in zona arancione prima del ritorno alla zona rossa è rallentato ilsulla Cassia all’altezza del raccordo anulare e di via di Grottarossa si rallenta in via della Camilluccia all’altezza del Bivio per via Mario Fani abbiamointenso a turno a Villa Pamphili soprattutto sulla via Aurelia Antica rallentamenti sul Lungotevere Marzio disagi sulla Laurentina uscendo damentre all’infernetto ricordiamo la chiusura del Viale di Castel Porziano tra via torchi e via Salorno chiusura a causa di un incidente avvenuto al mattino nel trasporto pubblico disagi sulla linea ferroviariaVelletri è ...