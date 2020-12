Terremoto in Croazia, partiti i primi soccorsi italiani per aiutare le città colpite (Di mercoledì 30 dicembre 2020) partiti gli aiuti italiani della Difesa Tra ieri e oggi sono partiti i primi aiuti italiani per le città colpite duramente dal Terremoto in Croazia, le scosse sono continuate anche oggi. “Su indicazione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini – si legge in una nota – e su disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Comando Operativo di vertice Interforze ha immediatamente predisposto l’invio di personale dell’Esercito e di 6 mezzi del Reggimento Logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli (4 mezzi complessi austoscarrabili APS, 1 ducato officina e 1 mezzo Astra HD6) per il trasporto di materiale logistico della PROCIV della Regione Friuli Venezia Giulia a favore del Popolo croato.” Tutto è partito già ieri ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)gli aiutidella Difesa Tra ieri e oggi sonoaiutiper leduramente dalin, le scosse sono continuate anche oggi. “Su indicazione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini – si legge in una nota – e su disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Comando Operativo di vertice Interforze ha immediatamente predisposto l’invio di personale dell’Esercito e di 6 mezzi del Reggimento Logistico della Brigata Pozzuolo del Friuli (4 mezzi complessi austoscarrabili APS, 1 ducato officina e 1 mezzo Astra HD6) per il trasporto di materiale logistico della PROCIV della Regione Friuli Venezia Giulia a favore del Popolo croato.” Tutto è partito già ieri ...

