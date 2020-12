Monza, Balotelli titolare: in campo dal 1? contro la Salernitana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ritorno in grande stile per Balotelli che esordisce con il Monza nella gara contro la Salernitana. Prima presenza per l’attaccante Mario Balotelli torna in campo e lo fa in grande stile. L’ex attaccante di Inter e Milan è stato convocato per la prima con il suo Monza e Brocchi non ha resistito alla tentazione. Balotelli, infatti, parte titolare nel big match di Serie B contro la Salernitana. Una prima volta davvero storica perchè la gara di oggi segnerà l’esordio assoluto in cadetteria di SuperMario. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ritorno in grande stile perche esordisce con ilnella garala. Prima presenza per l’attaccante Mariotorna ine lo fa in grande stile. L’ex attaccante di Inter e Milan è stato convocato per la prima con il suoe Brocchi non ha resistito alla tentazione., infatti, partenel big match di Serie Bla. Una prima volta davvero storica perchè la gara di oggi segnerà l’esordio assoluto in cadetteria di SuperMario. Leggi su Calcionews24.com

