Mario Kart, in Giappone lo emulano e Nintendo vince la causa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nintendo ha vinto la causa contro Maricar, colpevole di organizzare un tour di Mario Kart per le strade di Tokio web sourceChi di voi non conosce Mario Kart? Chi non ha passato almeno un pomeriggio a "scontrarsi" e correre con amici e familiari a suon di colpi speciali, banane scivolose e missili teleguidati? Ebbene, a volte i videogiochi diventano realtà. Basti pensare ai vari cosplayer che fanno rivivere i nostri personaggi preferiti, o ai film e le serie tv basate sui games più famosi. Nel caso del gioco di Karting, tutti noi abbiamo sognato un giorno di replicare una gara sulle nostre strade. C'è chi ha preso questo sogno e lo ha trasformato in un tour: parliamo della Maricar che anni fa ha cominciato ad organizzare un'escursione a tema per le strade di Tokio.

