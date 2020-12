Manovra: Senato approva con voto fiducia, 156 si, 124 no 1 astenuto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Successivamente al voto di fiducia posto sull'articolo 1 della Manovra, l'Aula ha approvato il provvedimento nel suo complesso con 153 voti favorevoli, 118 contrari e un astenuto Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Successivamente aldiposto sull'articolo 1 della, l'Aula hato il provvedimento nel suo complesso con 153 voti favorevoli, 118 contrari e un

Corriere : Sorpresa in extremis. Servirà un decreto legge per correggere la manovra di Bilancio che dovrebbe essere approvata… - fmavitto : Manovra. Anche il Senato approva la legge di Bilancio per il 2021. Il testo e tutte le misure per la sanità - papaopad : Manovra: Senato approva con voto fiducia, 156 si, 124 no 1 astenuto - PivaEdoardo : alcuni pedalano altri in tandem senza pedalare Approvata al Senato la legge di bilancio 2021. Renzi: 'Governo come… - DeSantis1948 : Manovra: Senato conferma fiducia con 156 sì, è legge - Ultima Ora - ANSA -