Il 23 gennaio riparte la Primavera: tutte le date (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Consiglio di Lega del 29 dicembre 2020 ha deliberato di modificare il Comunicato Ufficiale n°10 dell'8 settembre 2020, contenente le date di calendario del Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021 e della Primavera TIM Cup 2020/2021. I calendari delle Competizioni vengono pertanto modificati: il girone eliminatorio ripartirà dunque dalla /° giornata di andata il 23 gennaio 2021 e terminerà il 16 giugno 2021. Playout: 23 e 29 giugno 2021 per andata e ritorno, la fase finale si terrà dal 23 al 29 giugno 2021. Per quanto riguarda la Primavera TIM Cup le date saranno: 3 febbraio gli ottavi, 17 marzo i quarti, 14 aprile le semifinali e la finale il 28 aprile 2021. Foto: Figc sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

