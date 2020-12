Detto Fatto, torna il 4 gennaio: tutte le novità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 4 gennaio su Rai 2 alle 15.15 tornerà “Detto Fatto”, sempre condotto da Bianca Guaccero affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Tra gli spazi inediti ci sarà quello dedicato ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie con l’avvocato Manuela Maccaroni. Da lunedì 4 gennaio ritroveremo l’appuntamento quotidiano, nel pomeriggio di Rai 2, con “Detto Fatto“. A dispetto dei rumors Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 4su Rai 2 alle 15.15 tornerà “”, sempre condotto da Bianca Guaccero affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Tra gli spazi inediti ci sarà quello dedicato ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie con l’avvocato Manuela Maccaroni. Da lunedì 4ritroveremo l’appuntamento quotidiano, nel pomeriggio di Rai 2, con ““. A dispetto dei rumors Articolo completo: dal blog SoloDonna

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - CottarelliCPI : Ieri la ministra Dadone è stata criticata dai sindacati per aver detto: ”se i dipendenti pubblici non producono a c… - Mov5Stelle : Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: un Reddito di emergenza per i cittadini messi in difficoltà. Grazie a questa… - andreaborsoi1 : Silvio Garattini 'La Germania si è difesa e ha fatto per conto suo e questo le permetterà di accelerare, ma la pren… - UunistaU : @actarus1070 Ieri era Tegnell in tv a dirlo. La differenza dipenda dal fatto che li registrano nel l'effettiva data… -