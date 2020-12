Covid: terapie intensive al 30%, non più oltre la soglia di allerta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid sono il 30% di quelli disponibili , ovvero si attestano proprio sulla soglia definita di allerta, ma non la superano più come era accaduto per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I posti nelleoccupati da pazientisono il 30% di quelli disponibili , ovvero si attestano proprio sulladefinita di, ma non la superano più come era accaduto per...

TizianaFerrario : sei un negazionista o un no vai? Sei libero di ammalarsi ma non di togliere un posto letto a chi ha usato sempre l… - giuliog : Covid, terapie intensive al 30%: non più oltre la soglia di allerta - Tgcom24 - valtaro : #Covid, i reportage di Alessio Lasta sulle terapie intensive - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Il presidente Solinas inaugura al Binaghi la terza struttura a Cagliari dedicata ai pazienti Covid. Progressisti, Pd e L… - valeriazuppa1 : @marialocci33 Si al momento..ma qui in Veneto siamo messi malissimo con il covid..una strage di positivi..una strag… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid terapie Covid, Cnr: «Ripresa contagi in tutta Italia». Terapie intensive in crescita negli ultimi tre giorni Il Messaggero Covid, salgono i nuovi casi in Toscana: oggi 460 in più rispetto a ieri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.029 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), 160 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

Marito e moglie muoiono di Covid19, colpa di un taglio di capelli in casa

Il giorno dopo la visita, però, la sorella di Carol ha cominciato a manifestare i sintomi del Covid-19, mentre la madre e il figlio ... Successivamente è toccato al marito Mike, ricoverato in terapia ...

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.029 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), 160 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,9%).Il giorno dopo la visita, però, la sorella di Carol ha cominciato a manifestare i sintomi del Covid-19, mentre la madre e il figlio ... Successivamente è toccato al marito Mike, ricoverato in terapia ...