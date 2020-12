Coronavirus | Agens | limite tpl a 50% abbattendo domanda orari di punta 2

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – Le aziende di trasporto pubblico, spiega l', si sono organizzate per rinforzare, con ausilio di bus privati o turistici, le linee più frequentate e in particolare quelle che interessano i plessi scolastici. Una soluzione che non può comunque essere estesa oltre un certoin ragione della configurazione stessa dei mezzi e delle reti. Lo sforzo che le aziende stanno affrontando in termini di potenziamento non potrà sostenere da solo il carico dei passeggeri.