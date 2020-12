Come prosegue il dialogo fra Marocco e Israele (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le diplomazie di Marocco e Israele stanno lavorando a pieno ritmo per riportare le relazioni bilaterali, congelate nel corso della Seconda Intifada, ai tradizionalmente elevati livelli di cordialità e collaborazione. L’annuncio della normalizzazione, avvenuto il 10 dicembre, è stato seguito da una telefonata fra Benjamin Netanyahu e Mohammed VI, da un viaggio di Jared Kushner InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le diplomazie distanno lavorando a pieno ritmo per riportare le relazioni bilaterali, congelate nel corso della Seconda Intifada, ai tradizionalmente elevati livelli di cordialità e collaborazione. L’annuncio della normalizzazione, avvenuto il 10 dicembre, è stato seguito da una telefonata fra Benjamin Netanyahu e Mohammed VI, da un viaggio di Jared Kushner InsideOver.

Come prosegue il dialogo fra Marocco e Israele InsideOver Covid, prosegue campagna vaccinale: in arrivo 54990 dosi, nasce task force regionale

Palermo – La campagna vaccinale va avanti: sono attese per domani (31 dicembre) 54.990 dosi di farmaco anti covid che raggiungeranno tutto il territorio regionale per proseguire le somministrazione ai ...

