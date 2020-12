Come liberarsi dalla plastica. A partire da noi (Di giovedì 31 dicembre 2020) La copertina si colora di un’immagine suggestiva: il disegno di un uomo che nuota sulla superficie di acque limpide, mentre sotto di lui avanza uno squalo enorme fatto di rifiuti di plastica. Si vede solo il muso a punta del pericoloso animale stilizzato, Come a significare che quanto vediamo, della plastica sparsa nell’acqua e sulla terra, è solo la punta dell’iceberg. Infatti, per quanto possiamo essere sensibili al problema e attenti al tema, non saremo mai abbastanza consapevoli della quantità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 31 dicembre 2020) La copertina si colora di un’immagine suggestiva: il disegno di un uomo che nuota sulla superficie di acque limpide, mentre sotto di lui avanza uno squalo enorme fatto di rifiuti di. Si vede solo il muso a punta del pericoloso animale stilizzato,a significare che quanto vediamo, dellasparsa nell’acqua e sulla terra, è solo la punta dell’iceberg. Infatti, per quanto possiamo essere sensibili al problema e attenti al tema, non saremo mai abbastanza consapevoli della quantità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

alexbottoni : Covid, Ricciardi: “Siamo in grado di vaccinare la metà degli italiani nei primi sei mesi del 2021”.… - annoyingsoul29 : Quando Daniel ha lasciato la Red Bull penso che sia stato come liberarsi da un grandissimo peso anche se sapeva di… - salve_the : Prova a cambiare il modo di vedere le cose e immagina il nostro pianeta terra come un corpo umano. Se noi guardiamo… - HenryMgpsgdr : Ma niente di serio praticamente è stata colpa della mamma che voleva liberarsi dell’altra mamma facendola andare ti… - nuvhola : tommaso mentre subisce lo sclero di cecichic probabilmente sta pensando come liberarsi di lei per il balletto #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Come liberarsi Ansia e stress, il rimedio a sorpresa è l'uncinetto (ecco come stimola il cervello) Il Mattino