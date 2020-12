(Di mercoledì 30 dicembre 2020)- Radjaper la terza volta in rossoblù. Il centrocampista belga-indonesiano è sbarcato poco dopo le 18.30 all'aeroporto dida un volo proveniente da Fiumicino. Subito ...

sportli26181512 : Cagliari, riecco Nainggolan: 'Voglio ritrovare il piacere di giocare': Il belga è sbarcato in Sardegna: 'Di Frances… - ItaSportPress : Cagliari, riecco Nainggolan: la 'conferma' social del Ninja - -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari riecco

Radja Nainggolan torna al Cagliari. Sembra essere tutto deciso con il Ninja dell’Inter prossimo al ritorno in Sardegna. Lo scatto decisivo, in tal senso, è arrivato a seguito dell’infortunio del rosso ...È fatta. Radja Nainggolan torna al Cagliari, la sua casa. La volontà del Ninja è sempre stata quella di indossare la maglia della squadra che difende, in massima serie, i colori della Sardegna. Durant ...