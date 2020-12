Barcellona, infortunio al ginocchio per Coutinho: si teme lungo stop (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è grande preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Philippe Coutinho, uscito zoppicante ieri sera dal deludente pareggio per 1-1 al Camp Nou con l’Eibar. Il problema è al ginocchio sinistro e le prime indiscrezioni parlano di una lesione del menisco, ma i timori in realtà sono ben più gravi e si teme un coinvolgimento dei legamenti che costringerebbe il brasiliano ad un lungo stop. Ad ogni modo sembra molto probabile la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico. Non buone notizie per l’allenatore Koeman e tutti i tifosi blaugrana, considerando anche il sesto posto in classifica a sette punti di distacco da Atletico e Real che nelle prossime ore potrebbero anche allungare ulteriormente in vetta. Per Coutinho un inizio di stagione davvero ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è grande preoccupazione in casaper le condizioni di Philippe, uscito zoppicante ieri sera dal deludente pareggio per 1-1 al Camp Nou con l’Eibar. Il problema è alsinistro e le prime indiscrezioni parlano di una lesione del menisco, ma i timori in realtà sono ben più gravi e siun coinvolgimento dei legamenti che costringerebbe il brasiliano ad un. Ad ogni modo sembra molto probabile la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico. Non buone notizie per l’allenatore Koeman e tutti i tifosi blaugrana, considerando anche il sesto posto in classifica a sette punti di distacco da Atletico e Real che nelle prossime ore potrebbero anche allungare ulteriormente in vetta. Perun inizio di stagione davvero ...

