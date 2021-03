Auto elettriche - La finanza scommette sulla green mobility (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giunti al termine questo annus horribilis, è tempo di bilanci per il mercato dell'Auto. La pandemia ha colpito duramente anche il mondo delle quattro ruote, che, come altri settori, sta subendo perdite ingenti: nei vari Paesi del Vecchio Continente (Ue+Efta+Uk) le vendite hanno subito una contrazione media del 26,1% da gennaio a novembre 2020, con scenari persino peggiori in singole piazze come l'Italia (-29%), la Francia (-26,9%), il Regno Unito (-30,7%) e la Spagna (-35,3%, dati Acea). In ogni caso, alla fine del 2020 nessun Paese europeo chiuderà con il segno positivo nelle immatricolazioni. elettriche in controtendenza. Nonostante questo scenario, l'industria legata alla mobilità elettrica ha buoni motivi per sorridere. Le vendite di Auto a zero emissioni continuano a crescere (in Italia sono tre volte superiori al 2019) e tutti i ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giunti al termine questo annus horribilis, è tempo di bilanci per il mercato dell'. La pandemia ha colpito duramente anche il mondo delle quattro ruote, che, come altri settori, sta subendo perdite ingenti: nei vari Paesi del Vecchio Continente (Ue+Efta+Uk) le vendite hanno subito una contrazione media del 26,1% da gennaio a novembre 2020, con scenari persino peggiori in singole piazze come l'Italia (-29%), la Francia (-26,9%), il Regno Unito (-30,7%) e la Spagna (-35,3%, dati Acea). In ogni caso, alla fine del 2020 nessun Paese europeo chiuderà con il segno positivo nelle immatricolazioni.in controtendenza. Nonostante questo scenario, l'industria legata alla mobilità elettrica ha buoni motivi per sorridere. Le vendite dia zero emissioni continuano a crescere (in Italia sono tre volte superiori al 2019) e tutti i ...

