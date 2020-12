“A Natale noi…”. Gemma, grossa sorpresa a UeD: la rivelazione inaspettata su Maurizio. E Tina si scatena (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante la trasmissione di Uomini e Donne sia in pausa per le feste natalizie, proseguono le registrazioni delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Puntate che andranno in onda nel 2021. E arrivano di conseguenza le anticipazioni di quello che i telespettatori vedranno in tv. Gemma Galgani torna a essere la protagonista al centro dello studio: come riferisce Il vicolo delle news, Gemma Galgani ha condiviso con i presenti una confessione delicata sulla sua frequentazione intima con Maurizio Guerci. Gemma sembra aver trovato con il cavaliere piemontese quella stabilità di cui è tanto alla ricerca. Prova ne è la notte di passione che i due avrebbero trascorso insieme. L’attrazione da parte di Gemma non manca: “Mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica, a partire dal ciuffo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante la trasmissione di Uomini e Donne sia in pausa per le feste natalizie, proseguono le registrazioni delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Puntate che andranno in onda nel 2021. E arrivano di conseguenza le anticipazioni di quello che i telespettatori vedranno in tv.Galgani torna a essere la protagonista al centro dello studio: come riferisce Il vicolo delle news,Galgani ha condiviso con i presenti una confessione delicata sulla sua frequentazione intima conGuerci.sembra aver trovato con il cavaliere piemontese quella stabilità di cui è tanto alla ricerca. Prova ne è la notte di passione che i due avrebbero trascorso insieme. L’attrazione da parte dinon manca: “Mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica, a partire dal ciuffo ...

