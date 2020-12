Zaniolo: «Gli infortuni mi sono serviti. Prima era tutto un po’ una festa, ora è un lavoro» (Di martedì 29 dicembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma fermo da tempo per un brutto infortunio alle ginocchia. Racconta la sua carriera fin qui e torna anche sulla “punizione” ricevuta a suo tempo da Mancini, in Nazionale, con Kean. Cosa che era capitata anche con Di Biagio. «Con Di Biagio abbiamo fatto un paio di ritardi nella riunione e il mister giustamente si è arrabbiato. Riconosco di aver sbagliato, ho fatto una cavolata. Il mister doveva dare un segnale al gruppo e ha fatto la scelta giusta nel metterci fuori rosa perché devi rispettare le regole, non conta come ti chiami. Prima viene il gruppo e poi te. Con Mancini sono sempre stati errori di ritardi: non tanto gravi, ma non si devono fare. Ci sono le regole del gruppo e le devi rispettare. Ora per fortuna non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Nicolò, calciatore della Roma fermo da tempo per un bruttoo alle ginocchia. Racconta la sua carriera fin qui e torna anche sulla “punizione” ricevuta a suo tempo da Mancini, in Nazionale, con Kean. Cosa che era capitata anche con Di Biagio. «Con Di Biagio abbiamo fatto un paio di ritardi nella riunione e il mister giustamente si è arrabbiato. Riconosco di aver sbagliato, ho fatto una cavolata. Il mister doveva dare un segnale al gruppo e ha fatto la scelta giusta nel metterci fuori rosa perché devi rispettare le regole, non conta come ti chiami.viene il gruppo e poi te. Con Mancinisempre stati errori di ritardi: non tanto gravi, ma non si devono fare. Cile regole del gruppo e le devi rispettare. Ora per fortuna non ...

napolista : #Zaniolo: «Gli infortuni mi sono serviti. Prima era tutto un po’ una festa, ora è un lavoro» Alla Gazzetta: «Prima… - JosephSayah16 : RT @ASRomaPartite: ?? Zaniolo: “Ogni giorno vengo a Trigoria ad allenarmi. Quando la gamba destra e la sinistra avranno la stessa forza e la… - italiaserait : Zaniolo: “Dopo il secondo infortunio è calata la notte. Rientro in tempo per gli Europei” - Alessandrolux : ROMA – Zaniolo: “Dovrei tornare in campo al massimo ad aprile, in tempo per gli Europei” - - Alessandrolux : ROMA – Zaniolo: “Dovrei tornare in campo al massimo ad aprile, in tempo per gli Europei” -