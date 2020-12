Vaccino Covid, annuncio AIF: cambia numero di dosi per fiala (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino Covid, l’AIF ha pubblicato un documento in cui evidenzia che da ogni fiala si potrà ricavare una dose in più del previsto. Nella giornata del 28 Dicembre, L’Agenzia Italiana del farmaco ha comunica che da ogni fiala del Vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer e Moderna, sarà possibile ricavare sei dosi. Si tratta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020), l’AIF ha pubblicato un documento in cui evidenzia che da ognisi potrà ricavare una dose in più del previsto. Nella giornata del 28 Dicembre, L’Agenzia Italiana del farmaco ha comunica che da ognidelcontro il coronavirus prodotto da Pfizer e Moderna, sarà possibile ricavare sei. Si tratta L'articolo proviene da Inews.it.

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Bielorussia: iniziate vaccinazioni anti-#Covid con #SputnikV. Operatori sanitari e insegnanti saranno i primi a ricev… - dinoforitaly : RT @ChiodiDonatella: LA LEGNATA DI #CALENDA SUL #VACCINOANTICOVID: CARO #SPERANZA, I CONTI NON TORNANO I numeri cantano. E quelli forniti… -