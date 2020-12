Uomini e Donne, Davide Donadei pronto alla scelta? La reazione social delle corteggiatrici (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra i vari troni che hanno presieduto il programma di Uomini e Donne quello di Davide Donadei è sicuramente quello più educato, cauto e rispettoso, molto lontano dalle dinamiche a cui la corte del programma ci ha abituato. Davide è sicuramente uno dei tronisti che il pubblico ha più apprezzato negli ultimi tempi, il suo difficile passato e le varie complicazioni che la vita lo ha costretto ad affrontare lo rendono un ragazzo semplice e amabile e questo il pubblico lo ha capito. Inoltre il tronista si trova oggi davanti due corteggiatrici decisamente educate e rispettose nei suoi confronti ma anche l’una verso l’altra. Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi hanno manifestato al giovane pugliese il loro interesse, si sono mostrare sincere e leali e inoltre hanno saputo rispettarsi fra loro ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra i vari troni che hanno presieduto il programma diquello diè sicuramente quello più educato, cauto e rispettoso, molto lontano dalle dinamiche a cui la corte del programma ci ha abituato.è sicuramente uno dei tronisti che il pubblico ha più apprezzato negli ultimi tempi, il suo difficile passato e le varie complicazioni che la vita lo ha costretto ad affrontare lo rendono un ragazzo semplice e amabile e questo il pubblico lo ha capito. Inoltre il tronista si trova oggi davanti duedecisamente educate e rispettose nei suoi confronti ma anche l’una verso l’altra. Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi hanno manifestato al giovane pugliese il loro interesse, si sono mostrare sincere e leali e inoltre hanno saputo rispettarsi fra loro ...

