Tlc: Intesa Sp, Tim e Google firmano accordi definitivi per accelera digitalizzazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo, Tim e Google – a conclusione delle trattative avviate con il Memorandum of understanding sottoscritto lo scorso 21 maggio – hanno siglato gli accordi definitivi in base ai quali la banca migrerà una parte rilevante del proprio sistema informativo sui servizi cloud di Google, “che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni, e si appoggeranno sui Data Center italiani di Tim a Milano e Torino”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) –Sanpaolo, Tim e– a conclusione delle trattative avviate con il Memorandum of understanding sottoscritto lo scorso 21 maggio – hanno siglato gliin base ai quali la banca migrerà una parte rilevante del proprio sistema informativo sui servizi cloud di, “che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni, e si appoggeranno sui Data Center italiani di Tim a Milano e Torino”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

i punti dell'accordo

