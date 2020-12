Scossa di terremoto avvertita anche in FVG (Di martedì 29 dicembre 2020) Evento n.: 135482Segnalazione n.: 2Data: 29/12/2020Ora: 12:19:51 localeArea: 67 km SSE di Zagreb (CROAZIA)Lat: 45.2862Lon: 16.4069Magnitudo: 6.3Profondita’: 0.0000 kmStazioni utilizzate: 40 distanza dal Friuli Venezia Giulia:202 km E di San Dorligo della Valle (Trieste) Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) Evento n.: 135482Segnalazione n.: 2Data: 29/12/2020Ora: 12:19:51 localeArea: 67 km SSE di Zagreb (CROAZIA)Lat: 45.2862Lon: 16.4069Magnitudo: 6.3Profondita’: 0.0000 kmStazioni utilizzate: 40 distanza dal Friuli Venezia Giulia:202 km E di San Dorligo della Valle (Trieste)

fanpage : ?? ULTIM'ORA La scossa è stata violentissima e avvertita anche a Trieste, Bologna, Verona e Padova #Terremoto - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - ValerioPalombar : RT @agenzia_nova: #Breaking Forte scossa di #terremoto in #Croazia Avvertita anche in Italia - FabrizioL87 : RT @annaabravo_: Sentire una scossa di terremoto ed entrare su Twitter per cercare conferma: ??????? -