Sampdoria, Ranieri: “Peccato tornare a Roma e giocare senza pubblico. Quagliarella come Totti e sul rinnovo…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata dall'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ai microfoni del Corriere dello Sport anche in vista del ritorno in campionato dei blucerchiati nel match contro la Roma. Il tecnico di Testaccio si è soffermato sulle personalissime emozioni che vivrà domenica ma ha anche parlato delle vicende interne col suo club, in particolare del rinnovo di contratto suo e di Quagliarella.Ranieri: "Contro Roma emozione speciale. Sul rinnovo con la Samp..."caption id="attachment 1038279" align="alignnone" width="1024" Ranieri, getty images/caption"Penso sia brutto tornare a casa mia e giocare nello stadio vuoto, ma l’emozione nell’affrontare la Roma c’è sempre", ha spiegato Ranieri ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata dall'allenatore dellaClaudioai microfoni del Corriere dello Sport anche in vista del ritorno in campionato dei blucerchiati nel match contro la. Il tecnico di Testaccio si è soffermato sulle personalissime emozioni che vivrà domenica ma ha anche parlato delle vicende interne col suo club, in particolare del rinnovo di contratto suo e di: "Controemozione speciale. Sul rinnovo con la Samp..."caption id="attachment 1038279" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Penso sia bruttoa casa mia enello stadio vuoto, ma l’emozione nell’affrontare lac’è sempre", ha spiegato...

