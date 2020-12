Saldi invernali | quando iniziano | le date regione per regione

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria non fermerà i, ma ne riscrive in parte le regole. Come sempre l’inizio del nuovo anno coincide anche con l’inizio degli sconti, occasione speciale per fare acquisti a prezzi ridotti. Le regole da seguire saranno le stesse: distanziamento, mascherine e disinfezione delle mani. Alcune regole sono lasciate alla discrezionalità del commerciante, che potrà decidere se accettare un reso o permettere la prova nel camerino del negozio. Sempre obbligatoria invece l’indicazione del prezzo e la restituzione in caso di prodotto fallato. Le novità più importanti portare dall’emergenza sanitaria è rappresentata dallescelte dalle regioni per l’inizio dei. C’è chi partirà ad inizio gennaio, chi alla fine. Vediamo nel dettaglio,per ...