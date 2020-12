Orrore dei no-vax, usano Auschwitz contro il siero: "Una vergogna", il fotomontaggio raccapricciante | Guarda (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ingresso è quello, inconfondibile, del campo di sterminio di Auschwitz. Solo che la scritta in cima al cancello è stata modificata al computer. Non c'è più il noto slogan "Arbeit macht frei", ovvero il lavoro rende liberi, ma un insensato "il vaccino rende liberi". A denunciare la cosa è stato Matteo Ricci, esponente dem e sindaco di Pesaro. Che ha postato l'immagine sui suoi profili social accompagnata da questo sfogo: «Inqualificabili! Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del Covid-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole. vergogna!» Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ingresso è quello, inconfondibile, del campo di sterminio di. Solo che la scritta in cima al cancello è stata modificata al computer. Non c'è più il noto slogan "Arbeit macht frei", ovvero il lavoro rende liberi, ma un insensato "il vaccino rende liberi". A denunciare la cosa è stato Matteo Ricci, esponente dem e sindaco di Pesaro. Che ha postato l'immagine sui suoi profili social accompagnata da questo sfogo: «Inqualificabili! Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del Covid-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole.!»

