Know By Heart: un trailer annuncia il nuovo gioco dai creatori di Pathologic 2 (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel 2019 Pathologic 2 è rientrato nel novero delle opere videoludiche più interessanti per storia e atmosfera, sebbene non sia diventato un titolo popolare: ora i suoi creatori, Ice-Pick Lodge, tornano con Know By Heart, un'avventura apparentemente molto diversa come approccio ma sicuramente altrettanto emozionale. "Come affrontare una perdita? Siamo felici di introdurvi la nostro nuovo progetto. Si chiama #KnowByHeart. Sarete immersi nella tranquilla vita di una cittadina russa di provincia, dove tracce ed echi dell'Era Sovietica possono ancora essere visti e uditi." Questo il testo del tweet che accompagna il primo trailer del gioco, che presenta una grafica molto minimale rispetto a quella vista nel precedente gioco ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel 20192 è rientrato nel novero delle opere videoludiche più interessanti per storia e atmosfera, sebbene non sia diventato un titolo popolare: ora i suoi, Ice-Pick Lodge, tornano conBy, un'avventura apparentemente molto diversa come approccio ma sicuramente altrettanto emozionale. "Come affrontare una perdita? Siamo felici di introdurvi la nostroprogetto. Si chiama #By. Sarete immersi nella tranquilla vita di una cittadina russa di provincia, dove tracce ed echi dell'Era Sovietica possono ancora essere visti e uditi." Questo il testo del tweet che accompagna il primodel, che presenta una grafica molto minimale rispetto a quella vista nel precedente...

Eurogamer_it : #KnowByHeart: il nuovo gioco dai creatori di #Pathologic2 - Asgard_Hydra : Know by heart annunciato, è il nuovo gioco di Ice-Pick Lodge - tisthedamnFra : RT @brunosvoice: hoseok che ride per un semplice 'put your heart into the plate' di jimin come fosse la cosa più divertente al mondo e namj… - brunosvoice : hoseok che ride per un semplice 'put your heart into the plate' di jimin come fosse la cosa più divertente al mondo… - bizzlehals : @DANCE0FDRAG0NS (Scusami heart attack per la tua icon amo) Comunque Richard non mi fa impazzire (I know ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Know Heart Know by Heart: annunciato il nuovo gioco dei creatori di Pathologic Gamesvillage Know By Heart: un trailer annuncia il nuovo gioco dai creatori di Pathologic 2

Ecco qualcosa da tenere d'occhio. Nel 2019 Pathologic 2 è rientrato nel novero delle opere videoludiche più interessanti per storia e atmosfera, sebbene non sia diventato un titolo popolare: ora i suo ...

Know by heart annunciato, è il nuovo gioco di Ice-Pick Lodge

Ice-Pick Lodge ha annunciato Know by heart, una nuova avventura ambientata in Russia, dove scopriremo i segreti che legano un gruppo di amici di vecchia data.. Ice-Pick Lodge ha annunciato Know by ...

Ecco qualcosa da tenere d'occhio. Nel 2019 Pathologic 2 è rientrato nel novero delle opere videoludiche più interessanti per storia e atmosfera, sebbene non sia diventato un titolo popolare: ora i suo ...Ice-Pick Lodge ha annunciato Know by heart, una nuova avventura ambientata in Russia, dove scopriremo i segreti che legano un gruppo di amici di vecchia data.. Ice-Pick Lodge ha annunciato Know by ...