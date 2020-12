Ict e strategie di business | binomio in evoluzione

Leggi su formiche

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’importanza della digitalizzazione e dell’Ict, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha assunto estrema rilevanza in un anno segnato dalla pandemia. Lo dimostra anche l’ultimo report Istat su “Imprese e Ict nel 2020” che, come scritto in un articolo pubblicato online da Il Sole 24 Ore, attraverso l’integrazione di diverse fonti statistiche, per la prima volta ha analizzato in profondità se la digitalizzazione delle aziende produce benefici, quanto valgono, e in quali casi specifici. In questo modo è stato possibile produrre quattro diversi indicatori che analizzano aspetti diversi del rapporto fra tecnologia e impresa, a cominciare dal primo che misura quanto esse usano i Pc e sono connessi a Internet. Il secondo guarda a quanti sono gli addetti dell’azienda collegati in rete, con il caso più favorevole in cui essi superano i tre quarti del totale, quello meno in cui ...