Covid, Viminale: disposti controlli mirati per la serata di Capodanno

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti, vietati per via della zona rossa che il 31 dicembre ...

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti, vietati per via della zona rossa che il 31 dicembre inte ...

