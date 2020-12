Covid, Fials: pochi vaccini e boom di contagi tra i sanitari. Tragico aumento delle vittime (Di martedì 29 dicembre 2020) “Troppo pochi i vaccini e personale contagiato, il problema è questo. Oltre 70mila gli operatori sanitari che hanno contratto il Covid-19 sui 104.328 casi di infortunio sul lavoro denunciati tra ottobre e novembre all'Inail da Enti e Aziende della sanità pubblica e privata, e circa 100 i decessi su 366 totali appartenenti a tutte le categorie. Sono dati impressionanti che destano allarme perché destinati a crescere tragicamente con dicembre. Emerge la violenza della seconda ondata rispetto alla prima, e come, con quasi 49mila denunce di infortunio, sia deflagrato un boom di contagi, registrando il 47% dei circa 46.500 di marzo-aprile”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials. La categoria professionale più colpita continua ad essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “Troppoe personaleato, il problema è questo. Oltre 70mila gli operatoriche hanno contratto il-19 sui 104.328 casi di infortunio sul lavoro denunciati tra ottobre e novembre all'Inail da Enti e Aziende della sanità pubblica e privata, e circa 100 i decessi su 366 totali appartenenti a tutte le categorie. Sono dati impressionanti che destano allarme perché destinati a crescere tragicamente con dicembre. Emerge la violenza della seconda ondata rispetto alla prima, e come, con quasi 49mila denunce di infortunio, sia deflagrato undi, registrando il 47% dei circa 46.500 di marzo-aprile”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della. La categoria professionale più colpita continua ad essere ...

RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Allarme-#Fials, 'già 100mila denunce Inail'. #Coronavirus: 'Pochi vaccini e boom di contagi e vittime tra i sanitari'… - Libero_official : Allarme-#Fials, 'già 100mila denunce Inail'. #Coronavirus: 'Pochi vaccini e boom di contagi e vittime tra i sanitar… - riviera24 : Covid, Fials: «Pochi vaccini e boom contagi tra i sanitari con tragico aumento di vittime» - gflorea : Vaccino Covid. Fials: “Per campagna veloce e sicura si investa su personale in servizio. No a precariato e agenzie… - lillydessi : FIALS Bologna. Fondi per i professionisti sanitari impegnati nella vaccinazione Covid. Mentre è caos in Medicina d'… -