Cosa fare aspettando un chiarimento sulla violazione dei dati Ho Mobile

(Di martedì 29 dicembre 2020) Questa mattina gli utenti di Ho, marchio che fa part del gruppo Vodafone, si sono svegliati decisamente male. A partire dalla segnalazione del sito di sicurezza informatica Bank Security si è diffusa la notizia che idi 2,5 milioni di clienti dell’operatore sarebbero stati trafugati e messi in vendita sul dark web. Si tratterebbe di email, codici fiscali, numeri telefonici, indirizzi, città e anche i codici Iccid (Integrated Circuit Card-Identity) delle Sim.questionerubati Hoil marchio ha fatto sapere che sta indagando ma che, per ora, non sono emerse evidenze in merito. Here an example of the stolen data: – email – fiscal Code – phone Number – sim Iccid – address – city Here the full list:https://t.co/RrlTMITLpc pic.twitter.com/4byhYnNT4n — Bank Security (@Bank ...