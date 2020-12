Contromano in superstrada | anziano sfreccia a 120 km orari – VIDEO

Leggi su viagginews

(Di martedì 29 dicembre 2020) La Polizia Stradale blocca un’auto che viaggiain, dopo una corsa durata a lungo. C’è anche chi filma il tutto. Tragedia sfiorata in Puglia, dove un uomo è andatoin. Al volante c’era un 80enne, che per errore ha imboccato lo svincolo del tratto che unisce Taranto a Brindisi scambiandolo per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com