Claudia, la prima vaccinata minacciata dai No-Vax: "Vediamo se muori" (Di martedì 29 dicembre 2020) Minacce a Claudia, la prima infermiera vaccinata. C'è tensione sui social tra negazionisti e hater No-Vax con feroci post on line Si chiama Claudia Alivernini e da due giorni sta… L'articolo proviene da .

