Cittadella | Marchetti | “Squadra decimata dal Covid | anche Venturato e Gorini in quarantena”

Il Direttore Generale del Cittadella Marchetti è intervenuto a commentare il gran numero di contagiati dal Covid in vista della partita con il Lecce. Fra le buone notizie la negatività…

Il collega Diego Zilio ha raccontato nel dettaglio la situazione in casa granata nella nostra rubrica dedicata al punto di vista avversario. In che condizione fisica, di morale e di risultati, si pres ...

Cittadella, positivo anche il vice allenatore Gorini: allenamento diretto da Musso

Non c’è pace al Cittadella, anche il vice allenatore Edoardo Gorini è risultato positivo al Covid-19. Ragion per cui gli allenamenti sono stati tenuti dal collaboratore tecnico Roberto Musso. PARLA IL ...

