Cisterna di Latina, pranzo con balli e trenino in un ristorante: multati il titolare e un consigliere comunale (Di martedì 29 dicembre 2020) È stato lo stesso esponente politico a postare sui suoi profili social alcune immagini dell'incontro trasformatosi in una vera e propria festa danzante i cui partecipanti erano tutti senza mascherine e a stretto contatto Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) È stato lo stesso esponente politico a postare sui suoi profili social alcune immagini dell'incontro trasformatosi in una vera e propria festa danzante i cui partecipanti erano tutti senza mascherine e a stretto contatto

rep_roma : Cisterna di Latina, festa danzante in un ristorante: multati il titolare e un consigliere comunale [aggiornamento d… - StraNotizie : Cisterna di Latina, pranzo con festa danzante in un ristorante: multati il titolare e un consigliere comunale… - cronaca_news : Cisterna di Latina, pranzo con festa danzante in un ristorante: multati il titolare e un consigliere comunale… - pi2py : RT @CorriereCitta: Cisterna, pranzo con balli e trenini nel ristorante senza mascherina: sanzionato anche un consigliere comunale https://t… - CorriereCitta : Cisterna, pranzo con balli e trenini nel ristorante senza mascherina: sanzionato anche un consigliere comunale -