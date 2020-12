Celli | in 4 anni di Raggi risultati pessimi di Ama

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “A Roma la virtuosita’ e’ al contrario: pur calando in tutta la citta’ la quantita’ dei rifiuti, aumentano i costi per smaltirli. La contrazione dei consumi, il calo vertiginoso dei turisti e la chiusura per lunghi periodi di diversi esercizi commerciali hanno di fatto portato in questo anno eccezionale a una riduzione generalizzata della mole di rifiuti, con 140mila tonnellate in meno rispetto al 2019. Inspiegabilmente aumenta il costo per trattarli del 13,7 per cento”. Cosi’ in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana. “Altro dato negativo e’ il calo della differenziata per la prima volta dopo molti, che passa dal 45,4 al 45,2. Il quadro negativo e’ poi rafforzato dall’aumento dei costi per il Comune e per i cittadini, che vedono aumentare l’importo della Tari che resta la piu’ alta in assoluto tra le ...