Tennis: Lorenzo Sonego diventa testa di serie agli Australian Open con l'assenza di Roger Federer

L'effetto principale della rinuncia di Roger Federer a giocare gli Australian Open riguarda lo scalare progressivo delle teste di serie a partire dalla numero 5 (quella dello svizzero) in poi; a beneficiarne, in termini di passaggio da una fascia all'altra, sono in particolare in quattro. In casa Italia, sono tre le notizie da segnalare. La prima, ed è quella più nota, è che Lorenzo Sonego, che era fuori soltanto di un posto dai giocatori "seeded", entra a farne parte, con il polacco Hubert Hurkacz che diventa così il primo al di fuori delle teste di serie. Ma non è finita qui: la reazione a catena fa sì che Fabio Fognini passi dal numero 17 al numero 16, il che cambia qualcosa a livello di composizione del tabellone perché significa,

Per i tennisti del Tc Italia la parola d’ordine è non fermarsi mai

Matteo Marrai detta la linea per gli atleti del circolo versiliese: disputare il maggior numero di tornei a livello internazionale ...

