**Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (3) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - Non è solo questa la novità in arrivo al Centro Studi, che pur nel difficile periodo legato all'emergenza sanitaria non ha cessato la sua attività, soprattutto pensando al futuro. Dopo un lungo lavoro di restyling è infatti on-line il nuovo sito del Centro. Completamente rinnovato graficamente e nei contenuti, è stato strutturato per favorire una navigazione agevole, rapida e intuitiva. Vede fra le novità lo shop online del Centro dove si possono acquistare tutte le pubblicazioni con un semplice click e una sezione News rivista per facilitare le ricerche degli utenti. Il ricco patrimonio documentale e bibliografico del Centro Studi adesso è facilmente consultabile così come è possibile accedere al catalogo dei tanti volumi e materiali video a disposizione del pubblico nella sede del Centro. Il prezioso Fondo Angela Molteni è stato risistemato sotto la voce “Pagine ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - Non è solo questa la novità in arrivo al Centro Studi, che pur nel difficile periodo legato all'emergenza sanitaria non ha cessato la sua attività, soprattutto pensando al futuro. Dopo un lungo lavoro di restyling è infatti on-line il nuovo sito del Centro. Completamente rinnovato graficamente e nei contenuti, è stato strutturato per favorire una navigazione agevole, rapida e intuitiva. Vede fra le novità lo shop online del Centro dove si possono acquistare tutte le pubblicazioni con un semplice click e una sezione News rivista per facilitare le ricerche degli utenti. Il ricco patrimonio documentale e bibliografico del Centro Studi adesso è facilmente consultabile così come è possibile accedere al catalogo dei tanti volumi e materiali video a disposizione del pubblico nella sede del Centro. Il prezioso Fondo Angela Molteni è stato risistemato sotto la voce “Pagine ...

TV7Benevento : **Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (3)... - TV7Benevento : **Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (2)... - TV7Benevento : **Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri **... - CarloCostelli : RT @_MayBeRob: 36. Tra gli scrittori che amo di più in assoluto, Pierpaolo Pasolini e Virginia Woolf. Non so spiegare perché, non ho letto… - enricocolosimo : Come scrive un'altra persona anch'io ho difficoltà a leggere i contemporanei. Se devo pensare a scrittori profondi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori Pasolini **Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** LiberoQuotidiano.it Pier Paolo Pasolini, "Suonatori", 1941 - Centro Studi Pasolini

Il Centro Studi Pasolini ha restaurato una serie di dipinti e disegni realizzati soprattutto negli anni giovanili. Allievo di Longhi a Bologna, aveva accarezzato l'idea di dedicarsi alla pittura ...

Pier Paolo Pasolini pittore: diciannove dipinti per una pinacoteca a Casarsa

Il Centro Studi Pasolini ha restaurato una serie di dipinti e disegni realizzati soprattutto negli anni giovanili. Allievo di Longhi a Bologna, aveva accarezzato l'idea di dedicarsi alla pittura ...

Il Centro Studi Pasolini ha restaurato una serie di dipinti e disegni realizzati soprattutto negli anni giovanili. Allievo di Longhi a Bologna, aveva accarezzato l'idea di dedicarsi alla pittura ...Il Centro Studi Pasolini ha restaurato una serie di dipinti e disegni realizzati soprattutto negli anni giovanili. Allievo di Longhi a Bologna, aveva accarezzato l'idea di dedicarsi alla pittura ...