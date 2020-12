Pensioni invalidità 2020, ultime sull’aumento: via i limiti reddituali? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le ultime novità sulle Pensioni di invalidità arrivano dai lettori che a seguito del nostro ultimo articolo in cui abbiamo espresso le loro rimostranze circa l’importanza di eliminare la differenza tra gli invalidi di Serie A e gli invalidi di Serie B hanno commentato facendo presente che anche per gli invalidi al 100% l’aumento non é stato così scontato. Anzi giacché poco tempo fa l‘ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, attraverso il presidente Pagano, aveva dichiarato le intenzioni di proseguire la lotta per gli invalidi parziali, affinché il Governo ripensasse ad un aumento per tutti, facendo rientrare anche i disabili nel range 74-99%, vi é chi si é rivolto alla stessa associazione chiedendo se hanno intenzione di risolvere anche le differenze che si sono create all’interno degli stessi invalidi totali. Già ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lenovità sullediarrivano dai lettori che a seguito del nostro ultimo articolo in cui abbiamo espresso le loro rimostranze circa l’importanza di eliminare la differenza tra gli invalidi di Serie A e gli invalidi di Serie B hanno commentato facendo presente che anche per gli invalidi al 100% l’aumento non é stato così scontato. Anzi giacché poco tempo fa l‘ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, attraverso il presidente Pagano, aveva dichiarato le intenzioni di proseguire la lotta per gli invalidi parziali, affinché il Governo ripensasse ad un aumento per tutti, facendo rientrare anche i disabili nel range 74-99%, vi é chi si é rivolto alla stessa associazione chiedendo se hanno intenzione di risolvere anche le differenze che si sono create all’interno degli stessi invalidi totali. Già ...

