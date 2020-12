Lutto per Gianni Sperti, dice addio al padre ‘Ciao papà’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un dolore tremendo a volte costringe a gesti molto misurati, così Gianni Sperti per salutare il padre scomparso e annunciare il suo Lutto ai suoi tanti fan e amici che lo seguono sui social è ricorso ad un post semplice, un terribile e dolorosissimo nella sua semplicità “Ciao Papà”, sul suo profilo instagram. L’opinionista di Uomini e Donne, spalla indistruttibile di Tina Cipollari nel reality pomeridiano di Canale 5 ha rotto il suo naturale riserbo per tutto quello che lo riguarda e ha voluto dire addio così all’amato padre. Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un dolore tremendo a volte costringe a gesti molto misurati, cosìper salutare ilscomparso e annunciare il suoai suoi tanti fan e amici che lo seguono sui social è ricorso ad un post semplice, un terribile e dolorosissimo nella sua semplicità “Ciao Papà”, sul suo profilo instagram. L’opinionista di Uomini e Donne, spalla indistruttibile di Tina Cipollari nel reality pomeridiano di Canale 5 ha rotto il suo naturale riserbo per tutto quello che lo riguarda e ha voluto direcosì all’amato

